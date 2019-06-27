14 Hottest Female Athletes

1. Blair O’Neal – American Golfer
2. Beatriz and Branca Feres – Brazilian Synchronized Swimmers
3. Whitney Miller – American Brazilian Jiu Jitsu Fighter
4. Zsuzsanna Jakabos – Hungarian Swimmer
5. Silje Norendal – Norwegian Snowboarder
6. Antonija Misura – Croatian Basketball Player
7. Erica Hosseini – American Surfer
8. Ana Ivanovic – Serbian Tennis Player
9. Krissy Mae Cagney – American Powerlifter
10. Lara Gut – Swiss Skier
11. Kaillie Humphries – Canadian Bobsledder
12. Angela Rypien – American Legends League QB
13. Darya Domracheva – Belorussian Biathlete
14. Ina Meschik – Austrian Alpine Snowboarder